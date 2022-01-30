الهواري: دراسة للمساواة بين كافة فئات التأمين الصحي.. وهذه خطة وزارة الصحة للعام الحالي

الوكيل الاخباري - كشف وزير الصحة الدكتور فراس الهواري عن خطة الوزارة للعام الحالي.

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وفي حديث للتلفزيون الأردني، الأحد، أكد وجود خطة لمئة مركز صحي في محافظات عجلون والمفرق والطفيلة خلال العام الحالي.



وبحسب الهواري سيشهد الربع الأول من العام الحالي افتتاح مستشفى الطفيلة وتوسعة مستشفى عجلون وربط مستشفى الأميرة بسمة مع جامعة اليرموك خلال الأسبوع القادم، مشيرا إلى العمل على توفير برامج الابتعاث للاختصاصيين إلى الخارج.



ولفت إلى عملية تطوير للخدمات الصحية بدأت من تلقي طلبات تراخيص المهن من خلال البريد قبل نحو أسبوعين، الأمر الذي خفف الاكتظاظ.



وبين أنه هناك خطة للطاقة البديلة، إضافة إلى أخرى لتوسيع مظلة التأمين الصحي، مشيرا إلى خطط تدريبية واضحة ستطلق خلال العام.



وأعلن الحصول على الاعتراف من المجلس الطبي الأردني للبدء في برنامج تدريب جراحة الصدر في مستشفيات البشير، إضافة إلى برنامج العناية الحثيثة، منوها ببرنامجين تحت الدراسة “جراحة الكبد والبنكرياس” والتعليم والتدريب لجراحة الأوعية الدموية”.



“الصحة” تدرس المساواة بين فئات بالتأمين الصحي

ودرست وزارة الصحة إمكانية إضافة الفئتين الثانية والثالثة ومساواتها بالأولى المشمولة بالتأمين الصحي المدني، وفق الهواري.



وقال إن الدراسة جاءت “ليستطيع المواطن مراجعة طوارئ المستشفيات في القطاع الخاص مقابل دفع مبلغ رمزي قدره 20% من قيمة الفاتورة”.



“توصلنا إلى اتفاق مع المستشفيات الخاصة وسنعلن عن تاريخ بدء العمل فيه خلال الأيام القادمة”، بحسب الهواري.

وأكد الهواري أن الهدف يكمن في تخفيف الضغط على المستشفيات الحكومية وأن تصبح الخدمة الصحية في متناول يد المواطن بحيث يذهب إلى أقرب مستشفى له.



ولفت النظر إلى أن الاتفاق يحقق الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يسهم في توفير فرص عمل جديدة للأطباء والممرضين للعمل في القطاع الخاص لتلبية احتياجاته.