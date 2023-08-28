ما هو القمر الازرق؟ وهل سيظهر في سماء الأردن - تعرف عليه

الوكيل الإخباري -

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قال الفلكي عماد مجاهد إن سماء المملكة على موعد بظهور "قمر البدر" ليلة الأربعاء /الخميس والذي يسمى القمر الأزرق.وأضاف مجاهد في تصريح لـ "الوكيل الاخباري" "ظن القدماء أن القمر المكتمل (البدر) إذا تكرر حدوثه مرتين خلال الشهر الميلادي الواحد فإن القمر البدر المكتمل الثانـي سيكون قمرا ازرق، وسوف يتكرر القمر البدر مرتين خلال شهر آب أغسطس الحالي لافتا أن القمر البدر الأول ظهر اليوم الأول من آب والقمر البدر الثانـي سيكون ليلة الأربعاء/ الخميس الموافق 31 آب".فهل سيظهر القمر باللون الأزرق هذه الليلة؟أكد مجاهد أن تغير لون القمر سببه وجود معلقات واجسام صغيرة في الغلاف الغازي الأرضي وهي ناتجة عن الحرائق والبراكين المشتعلة على سطح الأرض ونتيجة لتطايرها في الغلاف الغازي الأرضي فإنها تمتص بعض أشعة الشمس وتخترق بعض الأشعة الغلاف الغازي الأرضي حتى تسقط على سطح القمر فيظهر القمر بألوان مختلفة.وختم "الواقع أنه لا يمكن التنبؤ بدقة عن لون القمر المتوقع نهاية الشهر، ولكن للتذكير نقول أنه نشبت في الفترة الأخيرة حرائق غابات ضخمة واستمرت هذه الحرائق عدة أسابيع، وإذا ما كانت نسبة الغازات والمعلقات في الغلاف الغازي الأرضي كبيرة فيمكن أن يظهر القمر الأزرق كما كان يظن أجدادنا أو يمكن أن يظهر بألوان أخرى."