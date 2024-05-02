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الخميس، 02-05-2024 10:59 ص

540 طنا من الخضار يرد للسوق المركزي في إربد

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الوكيل الاخباري- بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى السوق المركزي التابع لبلدية اربد الكبرى، اليوم الخميس، 810 أطنان.

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وقال مدير السوق المركزي في بلدية إربد الكبرى المهندس ربيع الروسان، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن مجموع ما وصل السوق المركزي في إربد من الخضار بلغ 540 طنا و91 طن فواكه، و31 طنا من الورقيات، و8 أطنان ما بين الفواكه والخضار، و140 طنا من مواد مثل الفراولة والشمام والبطيخ وغيرها.


وبحسب تقرير أسعار الأصناف اليومي لسوق مركزي إربد، تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 10-15 قرشا، والبصل الناشف 17-40 قرشا، والثوم 180-250 قرشا، والبطاطا 30-50 قرشا، والبندورة 15-52 قرشا، والخيار 12-20 قرشا، والزهرة 25-35 قرشا، والبطيخ 15-30 قرشا، والشمام 15-35 قرشا.

 




 

 


 

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