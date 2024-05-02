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جمعية الفنادق: 78% حجوزات البحر الميت و56% بعمان خلال الاسبوع الحالي

الخميس، 02-05-2024 10:34 ص

جمعية الفنادق: 78% حجوزات البحر الميت و56% بعمان خلال الاسبوع الحالي

فنادق


الوكيل الاخباري - براءة الشلالدة
قال نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الفنادق الأردنية حسين هلالات أن حجوزات الفنادق في البحر الميت بلغت 78% خلال الأسبوع الحالي في حين بلغت العام الماضي في ذات الفترة 90%.

وأضاف هلالات لـ "الوكيل الاخباري" أن حجوزات فنادق العاصمة عمان بلغت الاسبوع الحالي 56% أما البترا 19%٬ مؤكدا أن الحجوزات ضئيلة جدا مقارنة بالعام الماضي في ذات الوقت والتي وصلت حينها لـ 80% في البتراء و77% في عمان .

ولفت أن حجوزات الفنادق منخفضة جداً خلال أيام الأسبوع وبنسب لا تذكر٬ مشيراً أن عطلة عيد العمال زادت نسبة الحجوزات بشكل طفيف لكنها ستعود للتراجع بعد انتهاء عطلة نهاية الأسبوع  . 

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ووصف هلالات الوضع "بالصعب" متأملاً أن تنفرج الأزمة قريباً ويعود النشاط السياحي من جديد.







 




 

 


 

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