الخميس 02-05-2024
الوكيل الاخباري
 

نقابة الأطباء تنعى الطبيب محمود الشريف

ارتفاع عدد ضحايا عدوان الاحتلال على غزة الى 34596

رئيس الجامعة الأردنية: التوسع بالتدريب لتنمية وتطوير القدرات الشخصية ضرورة ومطلب

381 ديناراً سعر الليرة الذهب الإنجليزية في الاردن اليوم

اللجنة الملكية لشؤون القدس: مشاهد مروعة يتعرض لها الصحفيون في فلسطين

فيديو - حريق ضخم يلتهم 150 وحدة سكنية وتجارية في ايران

أعضاء في الكونغرس الأميركي يطالبون بايدن بثني الاحتلال عن الهجوم على رفح

540 طنا من الخضار يرد للسوق المركزي في إربد

واشنطن: الجيش الروسي استخدم "سلاحاً كيميائياً" ضدّ القوات الأوكرانية

جمعية الفنادق: 78% حجوزات البحر الميت و56% بعمان خلال الاسبوع الحالي

الخميس، 02-05-2024 10:35 ص

واشنطن: الجيش الروسي استخدم "سلاحاً كيميائياً" ضدّ القوات الأوكرانية

Doc-P-769817-638502211966652607


الوكيل الإخباري- اتّهمت الولايات المتحدة، ليل الأربعاء، الجيش الروسي باستخدام "سلاح كيميائي"، هو مادة الكلوروبيكرين، ضدّ القوات الأوكرانية، في انتهاك لمعاهدة حظر استخدام الأسلحة الكيميائية الدولية، بحسب واشنطن بوست.

اضافة اعلان


وقالت الخارجية الأميركية في بيان لها، إنّ روسيا لجأت أيضاً إلى مواد كيميائية مخصّصة أساساً لمكافحة الشغب (قنابل الغاز المسيل للدموع) واستخدمتها ضدّ القوات الأوكرانية "كأسلوب للحرب في أوكرانيا، وهو ما يشكّل أيضاً انتهاكاً للمعاهدة".


وفي بيانها قالت وزارة الخارجية الأميركية إنّ "تجاهل روسيا المستمر لالتزاماتها بموجب معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية يتوافق مع عمليات تسميم أليكسي نافالني وسيرغي ويوليا سكريبال بغازات أعصاب من نوع نوفيتشوك".

بترا


 




 

 


 

إقرأ ايضا
663345e342360466a60b8f1c

فيديو - حريق ضخم يلتهم 150 وحدة سكنية وتجارية في ايران

663330494236046ec37750e8

زلزال يضرب شرق تايوان

663320d54c59b755064c470b (1)

‏ إسقاط 12 مسيرة أوكرانية فوق 5 مقاطعات روسية

0

بريطانيا تبدأ احتجاز المهاجرين لترحيلهم إلى رواندا

22

أوكرانيا.. محاكمة 10 أطباء زوروا مصدّقات طبية لأشخاص للتهرب من الخدمة العسكرية

2024-638501714926269635-626

إيران تكشف عدد مواقعها النووية المشكوك فيها من المنظمة الدولية للطاقة الذرية

أخبار متعلقة
6624a2f24c59b73a003ae733

الولايات المتحدة: 16 ضحية بحادث إطلاق نار جماعي خلال حفل في تينيسي

6624b7944c59b71d5b421092

الغرب فرض رقابة رقمية على العالم كله و"بريكس" بتوحيد القوى تستطيع محاربتها

6624a2ce42360450e934301d

واشنطن تنظر في إرسال مستشارين عسكريين إضافيين إلى أوكرانيا

66235a654236045624062c1d

جهاز العمل السري في أوكرانيا يؤكد تدمير مستودعات للدرونات البحرية قرب أوديسا

6623332c4c59b73a7b41cb5a

مسؤولون أمريكيون: الولايات المتحدة وافقت على سحب قواتها من النيجر

main_image6621329e61af7

أمريكا ترد على الهجوم الإيراني بالعقوبات