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ما هي الكبسولة الزمنية التي تعود إلى 9 آلاف عام واكتشفت في بادية معان الشرقية؟!

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الثلاثاء، 22-02-2022 10:00 م

ما هي الكبسولة الزمنية التي تعود إلى 9 آلاف عام واكتشفت في بادية معان الشرقية؟!

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الوكيل الاخباري - قال مساعد مفتش وزارة السياحة والآثار بكر الزواهرة إن الكبسولة الزمنية المكتشفة مؤخرا في بادية معان الشرقية بأنها هي المكان المخصص لجمع مقتنيات وظواهر فترة زمنية معينة.اضافة اعلان


وأضاف في منشور له الثلاثاء، إن الهدف منه هو إعطاء انطباع وصورة عن الفترة الزمنية للأجيال اللاحقة وعادة ما تكون المقتنيات منحوتات وتماثيل وأدوات كان مستخدمة آنذاك.


وتابع الزواهرة في سرده عن الكبسولة الزمنية المقدر عمرها بـ 9 آلاف سنة أنها أسهمت في إعطاء الفكرة عن طبيعة الحياة في العصر الحجري الحديث.

وأعلنت دائرة الآثار العامة الثلاثاء عن اكتشاف أثري مهم متمثل بكبسولة زمنية عمرها 9 آلاف سنة في بادية معان الشرقية ضمن مشروع البادية الجنوبية الشرقية لفريق بحثي أردني فرنسي.


وتحتوي المنشأة الأثرية المكتشفة على أقدم مخطط للمصائد الحجرية، بالإضافة لأقدم مجسم معماري بالعالم وحجرين منصوبين على أشكال بشرية.

 


 

 




 

 


 

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