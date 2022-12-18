مبادرة التثقيف الصحي للطلبة الدوليين في جامعة آل البيت

الوكيل الاخباري- نظم مركز اللغات في جامعة ال البيت بالتعاون مع كلية الأميرة سلمى بنت عبد الله للتمريض وبمشاركة عمادة شؤون الطلبة مبادرة ( التثقيف الصحي للطلبة الدوليين)

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وتم خلال المبادة تقديم شرحا مفصلا قام به العديد من طلبة كلية التمريض باستعراض أهمية التثقيف الصحي من خلال زيادة المعرفة الصحية وتلافي الأزمات الصحية التي تمر بها المجتمعات عن طريق التعليم والتدريب الوقائي وتقديم الإرشادات حول كيفية التعايش مع المرض من قبل المختصين في المجالات الصحية وغرس السلوكيات الصحية للأفراد والمجتمعات .



وقدم طلبة التمريض المشاركين شرحا عن بعض الأمراض وعلاجها مثل مرض الكوليرا، و ارتفاع ضغط الدم، وداء السكري .كما عرض الطلاب نبذة واسعة عن التداوي بالأعشاب او العلاج النباتي.



من جانبها قدمت الدكتورة شيرين حمادنة مساعد عميد شؤون الطلبة للجودة والتطوير شرحا عن أهمية التثقيف الصحي ونشر ثقافة الوقاية من الأمراض من خلال رفع الوعي الصحي بالمعرفة الصحية وغرس السلوكيات الصحية في الأفراد والمجتمع..



وفي نهاية المبادرة التي حضرها عدد من طلبة كلية التمريض بإشراف المدرسة شفاء القصيري وعدد من الطلبة الدوليين بأشراف الدكتورة حمدة البقوم منسقة شعبة الاجانب في المركز حيث عملت منذ التحاقها بمركز اللغات نقلة نوعية بالتعامل العقلاني وتعاملها مع الطلبة الدوليين بالاسلوب المميز وتعليم اللغة العربية الحديثة بالاختلاط مع الطلبة داخل الجامعة والتي تعكس الثقافة والحضارة العربية وذلك من خلال الزيارات الميدانية لمراكز تحفيظ القران ومساجد والمكتبات والمراكز الثقافية داخل وخارج المحافظة للاختلاط مع المجتمع المحلي وعدد من طلبة الجامعة ناقش الحضور الكثير من الأسئلة التي أكدت على حرص الطلبة بنشر هذه الثقافة الصحية في المجتمع الطلابي والخارجي .