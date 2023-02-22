مبادرة لزراعة أشجار داخل المناطق الحرة والتنموية

الوكيل الإخباري - أطلق رئيس مجلس إدارة المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية الدكتور خلف هميسات اليوم الأربعاء، في حرم المنطقة الحرة/ مطار الملكة علياء الدولي مبادرة تحت عنوان: "شجرتي".

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وقال بيان للمجموعة، إن المبادرة تهدف للمساهمة في تحقيق مبدأ الاستدامة والتوازن البيئي، وزيادة الوعي المجتمعي بأهمية زراعة الأشجار، ونشر ثقافة التنمية المستدامة وتحسين المناخ وجودة الهواء وتقليل انبعاث ثاني أكسيد الكربون للحد من التلوث.



وأكد الهميسات أن المبادرة تأتي ضمن استراتيجية المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية، وحرصها منها على تشجيع وتحفيز المبادرات الخضراء، مشيرا الى أن تنفيذها جاء بالتعاون مع وزارة الزراعة.



من جانبه، قال مدير عام المناطق الحرة الأردنية عبدالحميد غرايبة إن هذه المبادرة تهدف إلى نشر الوعي البيئي حول مبدأ الاستدامة البيئية وتعزيز أهميتها في زراعة الأشجار والمحافظة على عناصر الطبيعة وتحسين التنوع النباتي وزيادة المساحات الخضراء.



وشارك في زراعة الأشجار موظفو المنطقة الحرة مطار الملكة علياء الدولي لتعزيز قيم العمل التطوعي.