الأربعاء 22-02-2023
الوكيل الاخباري

جامعة آل البيت تبحث تعزيز التعاون مع كلية باهانج الماليزية

جلسة تعريفية في الكرك عن جائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي

فاعليات في عجلون : اللقاء الملكي بمجالس المحافظات خارطة طريق للإصلاح والبناء

"زراعة بني كنانة" تنهي حملة تعقيم مزارع الأبقار في اللواء

"الريادي الأردني" ينظم ورشة عمل متخصصة لسيدات في محافظة إربد

لقاء تعريفي بجائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي في جرش

وزير شؤون التنمية البريطاني يبدأ زيارة للأردن ويعلن أدوات جديدة لدعم المملكة

تخفيضات وعروض ترويجية في الاستهلاكية المدنية

فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق في الشمال غداً

ارتفاع قيمة الشيكات المتداولة في الأردن خلال كانون الثاني الماضي 17%

الأربعاء، 22-02-2023 03:27 م

مبادرة لزراعة أشجار داخل المناطق الحرة والتنموية

plant-for-the-earth-royalty-free-image-1635783818-1024x576


الوكيل الإخباري - أطلق رئيس مجلس إدارة المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية الدكتور خلف هميسات اليوم الأربعاء، في حرم المنطقة الحرة/ مطار الملكة علياء الدولي مبادرة تحت عنوان: "شجرتي".

اضافة اعلان


وقال بيان للمجموعة، إن المبادرة تهدف للمساهمة في تحقيق مبدأ الاستدامة والتوازن البيئي، وزيادة الوعي المجتمعي بأهمية زراعة الأشجار، ونشر ثقافة التنمية المستدامة وتحسين المناخ وجودة الهواء وتقليل انبعاث ثاني أكسيد الكربون للحد من التلوث.


وأكد الهميسات أن المبادرة تأتي ضمن استراتيجية المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية، وحرصها منها على تشجيع وتحفيز المبادرات الخضراء، مشيرا الى أن تنفيذها جاء بالتعاون مع وزارة الزراعة.


من جانبه، قال مدير عام المناطق الحرة الأردنية عبدالحميد غرايبة إن هذه المبادرة تهدف إلى نشر الوعي البيئي حول مبدأ الاستدامة البيئية وتعزيز أهميتها في زراعة الأشجار والمحافظة على عناصر الطبيعة وتحسين التنوع النباتي وزيادة المساحات الخضراء.


وشارك في زراعة الأشجار موظفو المنطقة الحرة مطار الملكة علياء الدولي لتعزيز قيم العمل التطوعي.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
2202321201511176312155

جامعة آل البيت تبحث تعزيز التعاون مع كلية باهانج الماليزية

2202318203142615319125

جلسة تعريفية في الكرك عن جائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي

220232121540808600054

فاعليات في عجلون : اللقاء الملكي بمجالس المحافظات خارطة طريق للإصلاح والبناء

وزارة الزراعة

"زراعة بني كنانة" تنهي حملة تعقيم مزارع الأبقار في اللواء

2202320225620830977198

"الريادي الأردني" ينظم ورشة عمل متخصصة لسيدات في محافظة إربد

2202321184832671133931

لقاء تعريفي بجائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي في جرش

أخبار متعلقة
1676114473425

وصول مرتبات وحدة الإسناد مالي 2 إلى أرض الوطن

63e37b49ece62

الهميسات يؤكد دور القطاع التجاري في تحريك الاستثمار

4-20

وصول مرتبات وحدة الإسناد الأرضي مالي2 إلى أرض الوطن

904390a9-012 (1)

توقف ضخ المياه عن مناطق في لواء البادية الشمالية الأسبوع المقبل

1479976

مدير الأحوال: لا يمكن تزوير الهوية الأردنية

WhatsApp Image 2023-01-25 at 5.51.53 AM

الفراية: إنشاء سجن جديد في الأزرق بكلفة 70 مليون دينار