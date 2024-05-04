روسيا .. إسقاط 4 صواريخ أوكرانية فوق شبه جزيرة القرم

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الدفاع الروسية صباح اليوم السبت أن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت 4 صواريخ "ATACMS" أوكرانية فوق شبه جزيرة القرم.

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وقالت الوزارة في بيان: "خلال الليلة الماضية، تم إحباط محاولة لنظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي على الأراضي الروسية باستخدام صواريخ "ATACMS" التكتيكية".

وأوضح البيان أن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت 4 صواريخ "ATACMS" فوق شبه جزيرة القرم".



كما أفادت وزارة الدفاع الروسية يوم أمس الجمعة، بأن وسائط الدفاع الجوي التابعة للجيش الروسي تصدت لست طائرات مسيرة تابعة للقوات الأوكرانية ودمرتها.



RT