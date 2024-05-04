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السبت، 04-05-2024 10:24 ص

صورة- وفاة أحد أهم شعراء السعودية

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الوكيل الإخباري- توفي الشاعر السعودي، الأمير بدر بن عبد المحسن، اليوم السبت، وهو أحد أهم شعراء السعودية والذي تغنى بكلماته كبار الفنانين السعوديين والعرب.

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ونشرت الأميرة فهدة بنت فهد آل سعود، على صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي الخبر وقالت: "إنا لله و إنا اليه لراجعون و لا حول و لا قوة اﻻ بالله العلي العظيم.. اللهم إن بدر بين يديك لا حول له ولا قوة، اللهم اغسله بالماء والثلج والبرد، اللهم أنر قبره واجعله روضة من رياض الجنة" مرفقة مع التغريدة عدة صور للشاعر بدر عبد المحسن.

 


ونعى رئيس الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي آل الشيخ في تغريدة عبر حسابه بمنصة "إكس"، وفاة الأمير بدر بن عبدالمحسن، قائلا: "رحم الله الأمير الشاعر صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن عبدالمحسن وغفرله واسكنه فسيح جناته، عزائي لأسرته الكريمة وأبنائه ولآل سعود الكرام والشعب السعودي، خبر حزين وأحس فقدت أب لي ولكن لا أقول إلا الحمدلله على كل حال".

 


ولم يتم تداول سبب واضح للوفاة حتى اللحظة، على وسائل الإعلام السعودية.


والشاعر الراحل من مواليد 2 أبريل 1949، والاسم الأدبي له هو "مهندس الكلمة" وهو شاعر نبطي وعمل رئيس الجمعية السعودية للثقافة والفنون ونال جائزة وشاح الملك عبد العزيز عام 2019.

 


RT


 




 

 


 

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