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الأربعاء، 23-08-2023 06:17 م

متحف الأردن يستقبل وفداً من متحف المتروبوليتان في نيويورك

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الوكيل الاخباري - بحث مدير عام متحف الأردن المهندس إيهاب عمارين، لدى لقائه اليوم الأربعاء، وفدا من متحف المتروبوليتان في نيويورك، سبل تعزيز التعاون القائم بين الجانبين، في مجالات العرض المتحفي والتدريب والترميم والتوثيق الرقمي، وفتح القنوات المؤسسية، والتبادل العلمي والمعرفي.

وجرى الاتفاق مع الوفد الذي ضم مسؤولي دائرة الشرق الأدنى في المتحف، الدكتورة كيم بينزيل، والدكتور مايكل سيمور، على وضع عدة برامج تعاونية مشتركة مستقبلا، لتعزيز موقع متحف الأردن كبوابة حضارية وسياحية للمملكة، ومنصة إقليمية لتدريب الكوادر في مختلف المجالات المتحفية.

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