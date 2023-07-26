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الأربعاء، 26-07-2023 10:48 ص

البلقاء التطبيقية تستحدث 4 تخصصات جديدة في برنامج البكالوريس التقني

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الوكيل الإخباري- استحدثت جامعة البلقاء التطبيقية 4 تخصصات جديدة في برنامج البكالوريس التقني، وفقا لنائب رئيس جامعة البلقاء التطبيقية، للشؤون الأكاديمية زكريا القضاة.اضافة اعلان


وقال القضاة، الأربعاء، خلال ورشة عمل عقدت للتعريف بتخصصات البكالوريس التقني والتي تم استحداثها في الجامعة، إنّ التخصصات الـ 4 المستحدثه تطرح لأول مرة في الأردن ومنطقة الشرق الأوسط.

واعتبر، أن استحداث التخصصات التقنية للحاجة الماسة للخريجين من التقنيين القادرين على الانخراط مباشرة بسوق العمل والمزودين بالمهارات والتدريب المتطور المواكب للتطورات التكنولوجية المتسارعة

ونقل القضاه بحضور نائب رئيس الجامعة للشؤون الكليات ناصر الكلوب، بمشاركة ممثلين عن الشركات والمؤسسات الوطنية لمختلف القطاعات الصناعية والزراعية والهندسة، ترحيب رئيس الجامعة بالضيوف من الشركات والمؤسسات الوطنية من مختلف القطاعات.

وأكّد اعتزاز الجامعة بشركائها من القطاع الخاص والمؤسسات المختلفة.

وأشار إلى أن معدل القبول في التخصصات الجديدة 70% ويمكن للطالب بعد إنهاء 72 ساعة معتمدة بنجاح أن يتخرج بدرجة الدبلوم التقني.

ونوه القضاة إلى أن برنامج البكالوريس التقني يعد نقلة نوعية في التعليم التقني وينسجم مع الخطط الوطنية من أجل أعداد جيل من التقنيين القادرين على الانخراط بالميدان، كما سيحقق الفائدة للإطراف الثلاثة الجامعة والمؤسسات الوطنية والخرج، حيث ستجد المؤسسات الوطنية الخريج المؤهل وستتمكن الجامعة من تطوير المزيد من البرامج التقنية وتمكن الخريج من ايجاد فرصة العمل.

 




 

 


 

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