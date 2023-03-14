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الثلاثاء، 14-03-2023 02:48 م

متصرفية الأغوار الشمالية تدعو للابتعاد عن مجاري السيول

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الوكيل الإخباري- دعا متصرف لواء الأغوار الشمالية، الدكتور علي الحوامدة، المواطنين في اللواء إلى عدم الاقتراب من مجاري الأودية والسيول، تجنبا لمخاطرها المحتملة خلال المنخفض الجوي.

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وأكد الحوامدة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) استعداد البلديات والدوائر المعنية في اللواء للظروف الجوية، لافتا إلى تجهيز فرق الطوارئ لبلديات اللواء والدوائر المعنية من سلطة وادي الأردن والأشغال العامة والخدمات المشتركة لغاية تسليك وتنظيف عبارات تصريف مياه الأمطار والسيول المنتشرة على شبكات الطرق العامة في اللواء.


وأشار إلى فتح غرف عمليات على مدار الساعة في البلديات والدوائر المعنية ومتصرفية اللواء، تحسبا ومتابعة للظروف الجوية المتوقعة.


 




 

 


 

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