السبت 18-02-2023
الوكيل الاخباري

مطالبات بإعادة تأهيل شوارع المدينة الصناعية بالمفرق

هل تحسم الطائرات المقاتلة الحرب لصالح أوكرانيا؟

الزراعة: نسبة الشفاء من الحمى القلاعية 75%

القيسي : النقل السياحي يعتبر ركيزة أساسية في صناعة السياحة الأردنية

تعرف على العقوبات المتوقعة بحق مزوري الأوراق النقدية في الأردن

زاخاروفا تعلق على اعترافات فون دير لاين المفاجئة في مؤتمر ميونيخ

"مربو الأبقار": كميات الحليب في الأسواق تغطي حاجة السوق

مصر..محكمة الجنايات تصدر حكمها بشأن الفتاة التي قتلت والدتها

جمعية مربي الأبقار: الحمى القلاعية كبدت القطاع خسائر تجاوزت 35 مليون دينار

استطلاع دولي يبين أكثر من أقلق العالم في كانون الثاني الماضي

السبت، 18-02-2023 01:53 م

بلدية الوسطية تنفذ مشروعا لتصريف المياه

4-13


الوكيل الاخباري- تواصل بلدية الوسطية تنفيذ مشروع تصريف مياه الأمطار بهدف تحسين كفاءة شبكة تصريف المياه ورفع طاقتها الاستيعابية لكميات المياه المتدفقة إليها.

اضافة اعلان


وقال رئيس البلدية عماد العزام لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إنه تم طرح عطاء لشبكة تصريف مياه الأمطار بقيمة 800 ألف دينار لخدمة مناطق كفرأسد والخراج وقميم وحوفا وقم، مشيرا إلى أن نسبة الإنجاز في المشروع بلغت 20 بالمئة.


وأشار العزام إلى أن كوادر الصيانة والأشغال في البلدية تعمل على معالجة بعض العيوب التي كشفت عنها الأمطار الأخيرة في بعض المناطق وأدت إلى إحداث هبوطات خفيفة في بعض الشوارع ما تسبب بارتفاع منسوب المياه بالإضافة إلى تنظيف مناهل شبكات التصريف الموجودة التي أغلقت بسبب وجود مواد صلبة بداخلها.


ولفت العزام إلى أنه وفي موازاة ذلك، طرحت البلدية عطاء لإقامة حديقة وملعب سداسي بلدة حوفا وملعب آخر في كفرأسد بقيمة 380 ألف دينار.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
220239222152766243675

مطالبات بإعادة تأهيل شوارع المدينة الصناعية بالمفرق

Bw7mM9bx4o6BOSrhAaFJwFLsTU7Q7QKyZRjv0y5R

الزراعة: نسبة الشفاء من الحمى القلاعية 75%

120748912_2916378005306965_8960859705593922006_n

وفد بريطاني يزور المركز الوطني للبحوث الزراعية

file

القيسي : النقل السياحي يعتبر ركيزة أساسية في صناعة السياحة الأردنية

WhatsApp Image 2023-02-18 at 3.44.52 PM

تعرف على العقوبات المتوقعة بحق مزوري الأوراق النقدية في الأردن

1676724954217

مذكرة تفاهم بين الجمعية العلمية الملكية وإدارة الأزمات

أخبار متعلقة
220238213637298507490

الكرك: الأمطار تعيد آمال المزارعين بالموسم الزراعي

6d53f008-ديوان-الخدمة

ديوان الخدمة يوضح حول نشر اسم شخص على قوائم الناجحين دون استدعاء

481671-2094166874

الأمطار تُبدد مخاوف مزارعي الأغوار الشمالية من نقص مياه الري

file

بلدية كفرنجة تتعامل مع 87 ملاحظة خلال المنخفض الجوي الماضي

image (1)

انهيار جدار منزل في جرش دون وقوع اصابات

10202221162358331553535

بلدية كفرنجة تتعامل مع انهيارات ومداهمة الأمطار لمنازل المواطنين