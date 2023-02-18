بلدية الوسطية تنفذ مشروعا لتصريف المياه

الوكيل الاخباري- تواصل بلدية الوسطية تنفيذ مشروع تصريف مياه الأمطار بهدف تحسين كفاءة شبكة تصريف المياه ورفع طاقتها الاستيعابية لكميات المياه المتدفقة إليها.

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وقال رئيس البلدية عماد العزام لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إنه تم طرح عطاء لشبكة تصريف مياه الأمطار بقيمة 800 ألف دينار لخدمة مناطق كفرأسد والخراج وقميم وحوفا وقم، مشيرا إلى أن نسبة الإنجاز في المشروع بلغت 20 بالمئة.



وأشار العزام إلى أن كوادر الصيانة والأشغال في البلدية تعمل على معالجة بعض العيوب التي كشفت عنها الأمطار الأخيرة في بعض المناطق وأدت إلى إحداث هبوطات خفيفة في بعض الشوارع ما تسبب بارتفاع منسوب المياه بالإضافة إلى تنظيف مناهل شبكات التصريف الموجودة التي أغلقت بسبب وجود مواد صلبة بداخلها.



ولفت العزام إلى أنه وفي موازاة ذلك، طرحت البلدية عطاء لإقامة حديقة وملعب سداسي بلدة حوفا وملعب آخر في كفرأسد بقيمة 380 ألف دينار.

