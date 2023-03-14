الإدارات المرورية تحذر : عودة المطر بعد انقطاع يؤدي للانزلاق

الوكيل الإخباري - حذرت الإدارات المرورية السائقين من أن عودة تساقط الأمطار بعد انقطاع لفترة قد يؤدي إلى الانزلاق حال استخدام المكابح المفاجئ.

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ودعت الإدارات المرورية عبر إذاعة الأمن العام اليوم الثلاثاء، السائقين الى ضرورة الحذر والانتباه الشديد أثناء القيادة وذلك بسبب بدء تأثير الكتلة الهوائية المرافقة للمنخفض الجوي على جميع مناطق المملكة، إضافة إلى توقع هطول أمطار غزيرة على فترات يصحبها البرق والرعد وتساقط زخات من البرد في بعض المناطق، مما يؤدي إلى تشكل السيول.



كما حذرت مديرية الأمن العام من تشكل الغبار وخاصة في المناطق الصحراوية والطرق الخارجية، تفادياً لحوادث السير نتيجة الانزلاقات على الطرقات.



وأكدت المديرية على جاهزيتها العملياتية للتعامل مع كافة البلاغات التي ترد على رقم الطوارئ الموحد ٩١١، داعية إلى عدم التردد بالاتصال عند الحاجة.

