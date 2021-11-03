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الأربعاء، 03-11-2021 10:06 ص

مجاهد : حدث فلكي نادر في سماء المملكة الاثنين القادم

قمر


الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة - كشف الفلكي عماد مجاهد من مرصد وادي رم أم الدامي الفلكي أن سماء المملكة على موعد مع حدث فلكي نادر وجميل، وذلك بعد غروب الشمس يوم الاثنين القادم الموافق 8/11/2021 حيث سيقترب (يقترن) هلال شهر ربيع الثاني ذو العمر ثلاثة ليالي مع كوكب الزهرة الذي يشاهد حاليا على شكل نجم أبيض لامع وواضح في السماء الغربية بعد غروب الشمس بقليل.

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وأضاف اليوم الأربعاء لـ " الوكيل الإخباري" أنه بعد غروب الشمس بحوالي 20 دقيقة، سيظهر هلال القمر وفتحته باتجاه اليسار (أي يشبه حرف الراء باللغة العربية) وتظهر كوكب الزهرة على يمين الهلال بشكل جميل ومدهش، حيث أنه يشاهد بالعين المجردة فقط، وهي ظاهرة مرسومة على اعلام بعض الدول مثل العلم التركي والتونسي.


وتحدث ظاهرة اقتران القمر مع كوكب الزهرة عندما يتقاطع مدار كوكب الزهرة مع مدار القمر فيلتقيان مع بعضهما في الأفق الغربي أو الشرقي عندما يكون القمر هلالا في بداية الشهر القمري أو في نهايته. ولكن في كل اقتران لا يكون الجرمين قريبين من بعضهما كثيرا سوى في حالات نادرة.
وطلب الفلكي مجاهد من هواة التصوير التقاط صور للحدث الفلكي.


 




 

 


 

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