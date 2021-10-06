مجاهد لـ الوكيل : خطر يهدد الانترنت والكهرباء نتيجة عاصفة شمسية مقبلة

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة - توقع الخبير الفلكي عماد مجاهد من مرصد وادي رم الفلكي، أن تتعرض الكرة الأرضية لخطر يهدد الانترنت بسبب عاصفة شمسية قوية خلال السنوات القليلة المقبلة، والتي يمكن أن تؤدي إلى توقف المولدات الكهربائية وانقطاع الاتصالات الفضائية وشبكة تحديد الموقع الجغرافي وحتى شبكة الانترنت على مستوى العالم.

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وأضاف مجاهد لـ " الوكيل الإخباري " أنه بحسب الدراسات والارصاد الفلكية الحديثة فإنه يتوقع أن تمر الشمس في حالة نشاط شمسي وهو الأقوى منذ مئة عام منوها أن الأرض تعرضت في السابق للعديد من العواصف الشمسية أدت إلى تعطل أجهزة التلغراف ومن ثم انقطاع الاتصال مع العالم.



وكشف مجاهد أن الجهات العلمية ذات الاختصاص ومراكز أبحاث الفضاء تعمل بشكل متواصل على وضع الخطط المناسبة لمواجهة خطر النشاطات الشمسية على الاتصالات وغيرها وخاصة شبكة الإنترنت التي هي من أهم ملامح الحضارة الحديثة.



