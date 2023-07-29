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السبت، 29-07-2023 11:52 ص

مجدداً .. كلب ضال ينهش طفلًا امام منزله

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الوكيل الاخباري - تعرض طفل يبلغ من العمر 6 سنوات للعقر من كلب ضال في منشية ابو حمور بمحافظة الكرك.

وقال ذوو الطفل ، اليوم السبت، إن الطفل تعرض للنهش من كلب ضال اثناء وقوفه امام المنزل، حيث اصيب بعدد من الجروح في مختلف انحاء الجسم، وتم نقله على اثرها إلى احد المستشفيات.

وبينوا ان الكوادر الطبية قدمت الاجراءات الطبية المتبعة للتعامل مع الحالة، حيث تم اعطاء الطفل نحو 12 ابرة بحسب البروتوكول الصحي.

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