استشهاد اثنين من مرتبات الدفاع المدني اثناء عملية انقاذ في الكرك

الوكيل الإخباري-

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نعت مديرية الأمن العام اليوم الجمعة ، استشهاد اثنين من نشامى الدفاع المدني اثناء عملية انقاذ شخصين من داخل بئر قديم في منطقة امرع / محافظة الكرك .وارتقى الشهيدان الوكيل ابراهيم حامد الحمايده والعريف مأمون عيسى الخضور ، رحمهما الله وأصيب احد ضباط الصف أثناء الواجب وهو قيد العلاج.وبين الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن فرق الإنقاذ تمكنت من إخراج الشخصين اللذين تبين أن احدهما فارق الحياة وإصابة الآخر وجرى نقل المصابين للمستشفى فيما نُقل المتوفون الى الطب الشرعي لتحديد اسباب الوفاة .واذ تنعى مديرية الأمن العام شهيدي الواجب اللذين ارتقيا أثناء القيام بواجبهما ، لتدعو الله العلي القدير أن يتغمدهما بواسع رحمته وأن يسكنهما فسيح جناته مع الشهداء والصديقين وأن يلهم أهلهما وزملاءهما جميل الصبر وحسن العزاء، وأن يمنّ بالشفاء العاجل على المصابين.