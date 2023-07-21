الجمعة 21-07-2023
الوكيل الاخباري

السعودية تصدر بيانا شديد اللهجة

التربية تحدد موعد نتائج التوجيهي

مجلس الأمن يناقش صون السلام والأمن في أوكرانيا

العقبة: انتهاء فعاليات سباقات الهجن على مضمار الشيخ زايد في الديسة

فعاليات: مهرجان جرش نافذة تسويقية للجمعيات وأبناء المجتمع المحلي

رسميًا..الأردن ينظم بطولة العالم للمصارعة تحت سن 20 الشهر المقبل

خارجية النواب: تمزيق نسخة من القرآن الكريم بالسويد فعل إرهابي

وزير الشباب يشارك فعاليات بيروت عاصمة الشباب العربي 2023

بيان صارم صادر عن مجلس النواب

مستخدمو تويتر حول العالم يشتكون من خلل

الجمعة، 21-07-2023 04:56 م

استشهاد اثنين من مرتبات الدفاع المدني اثناء عملية انقاذ في الكرك

download


الوكيل الإخباري- نعت مديرية الأمن العام اليوم الجمعة ، استشهاد اثنين من نشامى الدفاع المدني اثناء عملية انقاذ شخصين من داخل بئر قديم في منطقة امرع / محافظة الكرك .اضافة اعلان


وارتقى الشهيدان الوكيل ابراهيم حامد الحمايده والعريف مأمون عيسى الخضور ، رحمهما الله وأصيب احد ضباط الصف أثناء الواجب وهو قيد العلاج.

وبين الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن فرق الإنقاذ تمكنت من إخراج الشخصين اللذين تبين أن احدهما فارق الحياة وإصابة الآخر وجرى نقل المصابين للمستشفى فيما نُقل المتوفون الى الطب الشرعي لتحديد اسباب الوفاة .

واذ تنعى مديرية الأمن العام شهيدي الواجب اللذين ارتقيا أثناء القيام بواجبهما ، لتدعو الله العلي القدير أن يتغمدهما بواسع رحمته وأن يسكنهما فسيح جناته مع الشهداء والصديقين وأن يلهم أهلهما وزملاءهما جميل الصبر وحسن العزاء، وأن يمنّ بالشفاء العاجل على المصابين.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
72023131002729586839

التربية تحدد موعد نتائج التوجيهي

العقبة

العقبة: انتهاء فعاليات سباقات الهجن على مضمار الشيخ زايد في الديسة

4

فعاليات: مهرجان جرش نافذة تسويقية للجمعيات وأبناء المجتمع المحلي

ص

رسميًا..الأردن ينظم بطولة العالم للمصارعة تحت سن 20 الشهر المقبل

2

وزير الشباب يشارك فعاليات بيروت عاصمة الشباب العربي 2023

WhatsApp Image 2023-07-20 at 10.33.53 PM

قانون الجرائم الإلكترونية في ظل جدلية تكميم الافواه وحرية الرأي والتعبير

أخبار متعلقة
1689329250231

الكرك: مبان قديمة تروي تاريخ المكان والإنسان

113348_1557748696

الكرك : إندلاع حريق في مطعم

r

رئيس بلدية الكرك يتفقد سير العمل في إنشاء دوار الشهداء

العقرب-الأصفر

عقرب سام يلدغ طفلة 4 أعوام في الكرك وهذه حالتها الصحية

Thqpn6cOxMohynnG0wqTJP9cTjUPIn9OXgsjNM18

أفعى مجهولة تلدغ رجلا في الكرك وحالته مستقرة

1688731481846

دار الكرك للتراث تبدأ أعمالها بمشروع قرية تراثية وسياحية وثقافية