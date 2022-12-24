مجلس إدارة تسويق المنتجات الزراعية يستعرض إنجازات الشركة

الوكيل الإخباري - استعرض مجلس إدارة الشركة الأردنية الفلسطينية لتسويق المنتجات الزراعية (جباكو)، بمقر الشركة في عمان اليوم السبت، أبرز إنجازاتها والمشاريع التي نفذت خلال العام الحالي، إضافة إلى أداء الشركة وما حققته من أهدافها.

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جاء ذلك خلال اجتماع ترأسه رئيس مجلس إدارة الشركة المهندس محمد الحياري، بحضور وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات ووزير الزراعة الفلسطيني رياض عطاري.



وأكد مدير عام الشركة الأردنية الفلسطينية لتسويق المنتجات الزراعية علاء الدين أبو الخير، أن الشركة عملت على فتح أسواق دولية جديدة وفي وقت قياسي، وإبرام عقود تصدير مع عدد من الدول الأوربية، والتعاقد مع عدد من المزارعين المحليين لتصدير أكثر من ألفي طن من الخضار، إضافة إلى المشاركة في عدد من المعارض الدولية والإقليمية والاشتراك الإيجابي مع الشركات الكبرى المشاركة في هذه المعارض وتحديد آليات لعدد من العقود التصديرية للعام المقبل.