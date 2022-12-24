السبت 24-12-2022
الوكيل الاخباري

حظر النشر بحادثة قتل فتاة ثلاثة من أفراد عائلتها في إربد

الخارجية تتابع وفاة أردنية وإصابة 6من عائلتها بحادث في السعودية- تفاصيل

عقل يرجح انخفاض بنزين 90 (30 فلساً) والديزل (60 فلساً) والكاز ( 40 فلساً ) الشهر المقبل

إغلاق جزئي لطريق في جرش

بوتين يبحث هاتفيا مع علييف سبل توفير الأمن على الحدود الأذربيجانية الأرمينية

الذهب يرتفع عالمياً

مجلس التعليم العالي يشكل لجنة دائمة للسياحة التعليمية

كرنفال العقبة السياحي التجاري ينطلق في 12 الشهر المقبل

بوساطة عراقية.. إيران ترحب بالحوار مع مصر

دار الإفتاء الفلسطينية: غدا غرة شهر جمادى الآخرة

السبت، 24-12-2022 02:43 م

مجلس إدارة تسويق المنتجات الزراعية يستعرض إنجازات الشركة

كك


الوكيل الإخباري - استعرض مجلس إدارة الشركة الأردنية الفلسطينية لتسويق المنتجات الزراعية (جباكو)، بمقر الشركة في عمان اليوم السبت، أبرز إنجازاتها والمشاريع التي نفذت خلال العام الحالي، إضافة إلى أداء الشركة وما حققته من أهدافها.

اضافة اعلان


جاء ذلك خلال اجتماع ترأسه رئيس مجلس إدارة الشركة المهندس محمد الحياري، بحضور وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات ووزير الزراعة الفلسطيني رياض عطاري.


وأكد مدير عام الشركة الأردنية الفلسطينية لتسويق المنتجات الزراعية علاء الدين أبو الخير، أن الشركة عملت على فتح أسواق دولية جديدة وفي وقت قياسي، وإبرام عقود تصدير مع عدد من الدول الأوربية، والتعاقد مع عدد من المزارعين المحليين لتصدير أكثر من ألفي طن من الخضار، إضافة إلى المشاركة في عدد من المعارض الدولية والإقليمية والاشتراك الإيجابي مع الشركات الكبرى المشاركة في هذه المعارض وتحديد آليات لعدد من العقود التصديرية للعام المقبل.

 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
920222713264563635296

حظر النشر بحادثة قتل فتاة ثلاثة من أفراد عائلتها في إربد

77BDA66C-BAA8-4C4A-9E32-8074AADE6134

الخارجية تتابع وفاة أردنية وإصابة 6من عائلتها بحادث في السعودية- تفاصيل

file

حوارية في الطفيلة بعنوان الاستثمار والبيئة وجهان لعملة واحدة

112

وادي الأردن تعلن حالة الطوارئ المتوسطة

12202218111434368573186

عقل يرجح انخفاض بنزين 90 (30 فلساً) والديزل (60 فلساً) والكاز ( 40 فلساً ) الشهر المقبل

63a6f27591648

إغلاق جزئي لطريق في جرش

أخبار متعلقة
www

وزير الزراعة يتفقد المعرض الدائم لمنتجات الريف والبادية في عمان

M63A2297

مصفاة البترول: تعبئة 621 ألف أسطوانة غاز خلال 4 أيام

1663147981684

توقف خدمات أمانة عمّان الإلكترونية مؤقتا

244041241_346088193971044_3437621854980650202_n

زراعة البلقاء: مؤشرات الموسم المطري الحالي تبشر بالخير

M63A2163 - Copy

الأمانة تعلن حالة الطوارئ المتوسطة

ww

وزير الزراعة يفتتح الدورة 116 للمجلس الدولي للزيتون في إسبانيا