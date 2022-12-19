مجلس الأوقاف ينعى شهداء الواجب

الوكيل الإخباري - نعى مجلس الأوقاف، ممثلا بوزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة، وأعضاء المجلس وجميع العاملين في وزارة الأوقاف، شهداء الوطن والواجب، الذين قدموا أرواحهم، وهم يدافعون عن ثرى هذا الوطن الطيب المبارك.

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وتضرع المجلس في بيان اليوم الاثنين، الى الله العلي القدير أن يتقبل الشهداء في عليين وأن يلهم أهلهم الصبر والسلوان وأن يمن بالشفاء العاجل على المصابين.



واستنكر المجلس لما قامت به فئة ضالة وخارجة عن القانون، والتي تسعى من خلال هذه الأعمال الإرهابية إلى زعزعة أمن واستقرار الوطن، سائلين الله تعالى أن يحفظ الأردن قيادة وشعبا وان يحفظ قواتنا المسلحة الأردنية-الجيش العربي وأجهزتنا الأمنية.