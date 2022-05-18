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الأربعاء، 18-05-2022 10:33 م

مجلس الصحفيين يصادق على التعليمات الخاصة بالتأمين الصحي

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الوكيل الاخباري - صادق مجلس نقابة الصحفيين الأردنيين خلال اجتماع له اليوم الاربعاء، برئاسة النقيب الزميل راكان السعايدة وحضور اعضاء المجلس والمستشار القانوني المحامي محمود قطيشات على التعليمات الخاصة بالتأمين الصحي، وذلك من أجل فتح باب الاشتراك ودفع الرسوم المقررة حسب الانظمة والتعليمات.

وقرر المجلس، تشكيل لجنة للمتابعة مع شركة "جلوب ميد" لغايات تنظيم عقد التأمين الصحي وتقديمه للمجلس لإقراره باتفاقية موقعه مع الشركة، بحيث تضم الزملاء نائب النقيب جمال اشتيوي وجميل البرماوي وموفق كمال.

وكلف المجلس الزميل موفق كمال بمتابعة ملف الاكشاك مع الامانة والمستأجرين لغايات تقديم تصور واضح للمجلس. كما قرر المجلس صرف مستحقات نصف المساعدة المالية لـ 16 زميلة وزميلا على نظام الدور وفق الأسس والتعليمات. ووافق المجلس على تحديد موعد لإجراء انتخابات نقابة الصحفيين/ فرع الشمال بتاريخ 9 حزيران المقبل. 

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