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الخميس، 08-09-2022 11:19 ص

مجلس الوزراء يعقد جلسة في محافظة البلقاء الأسبوع المقبل

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الوكيل الإخباري- أكد محافظ البلقاء الدكتور فراس أبو قاعود، أن مجلس الوزراء سيُعقد جلسة له في المحافظة بحر الأسبوع المقبل.

وقال أبو قاعود لـ "إذاعة جيش أف أم" ، إنه تلقى اتصالاً من رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة يؤكد فيه أنه سيقوم مع مجلس الوزراء بزيارة للمحافظة أما يوم الأحد أو الإثنين أو الثلاثاء، وذلك تنفيذاً لتوجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني بإيجاد حلول منطقية لمشاكل وتحديات المحافظة، وتنفيذاً لما تم الاتفاق عليه خلال اللقاء الذي تم جرى يوم أمس الأربعاء.

وبين أبو قاعود أنه حضر لاستقبال جلالة الملك عبدالله الثاني أمس أكثر من 200 شخصية تضمنت شيوخاً ووجهاء وأكاديميين ووزراء وأعيان سابقين وكبار ضباط ونساء وممثلين عن المجتمع المحلي في محافظة البلقاء، حيث تم الحديث عن العديد من القضايا المهمة كسيادة القانون ومكافحة المخدرات ودور اللامركزية في التنمية ودور البلديات والمتقاعدين العسكريين.

وبين أن مطالب الحضور ركزت على القطاع السياحي وآلية ترويج المنطقة سياحياً، وإيجاد إقليم تنموي شامل في الأغوار، حيث طالب عدد من الشباب بمكرمة ملكية تتعلق في إيجاد إقليم زراعي في منطقة الأغوار ودير علا لتكون كسلة غذاء أردنية، كما تم التطرق خلال اللقاء على دور جامعة البلقاء التطبيقية، حيث أوعز جلالته بدراسة أوضاع الجامعة.

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