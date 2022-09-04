البنك المركزي يستضيف الاثنين منتدى السياسات العالمي برعاية ملكية

الوكيل الإخباري-

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يستضيف البنك المركزي الأردني، تحت رعاية جلالة الملك عبد الله الثاني، الاثنين، منتدى السياسات العالمي، تقديرا للدور الفاعل للأردن، في مجال الاشتمال المالي، حيث يعقد تحت عنوان "المضـي معا: نحو مستقبل مرن وشامل ومستدام"، حيث يمتد حتى الثلاثاء المقبل.وينطلق المنتدى بالتعاون والشراكة مع تحالف الاشتمال المالي المؤتمر الصحفي الخاص بمنتدى السياسات العالمي 2022، بحضور محافظ البنك المركزي عادل الشركس، والمدير التنفيذي لتحالف الاشتمال المالي ألفريد هانيغ.ويسلط المنتدى الضوء على أهم أبرز ما قدمته الأردن من مبادرات وتعزيز للابتكار على صعيد تعزيز الاشتمال المالي، في ظل نجاح المملكة في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للاشتمال المالي (2018 2020) والتي تكللت برفع نسبة الشمول المالي من 33.1% إلى 43.1% مقاسـاً بملكية الحسابات وتقليص الفجوة الجندرية من 53% الى 22%، بحسب البيانات الأولية للدراسة المسحية للطلب والعرض المنفذة من قبل البنك.