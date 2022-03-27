مجلس الوزراء يفوض وزيري الصناعة والزراعة بالسماح بإمكانية استخدام الحليب المجفف في صناعة الألبان

الوكيل الاخباري - في ضوء توجه اتحاد جميَّعات مربِّي الأبقار ومنتجي الحليب الطَّازج رفع أسعار الحليب على مصانع الألبان؛ قرَّر مجلس الوزراء تفويض وزير الصِّناعة والتِّجارة والتَّموين ووزير الزِّراعة بالسَّماح بإمكانيَّة استخدام الحليب المجفَّف في صناعة الألبان، وفتح المجال أمام الرَّاغبين باستيراده من الخارج لهذه الغاية، ودراسة فتح الباب أمام استيراد الأبقار الحيَّة.



ووجَّه المجلس لأن يكون استخدام الحليب المجفَّف في صناعة الألبان وفق معادلة سعريَّة مختلفة عن أسعار الألبان المصنوعة من الحليب الطازج، وبما يسهم في المحافظة على استقرار أسعار الألبان في الأسواق، ويوفِّر هذه السلعة الأساسيَّة بأسعار عادلة، خلال شهر رمضان المبارك وما بعده.



وأكَّد مجلس الوزراء، في هذا الصَّدد، ضرورة تشديد الرَّقابة على المنشآت، وإجراء المقتضى القانوني بحقّ كل من يمارس عمليَّات الاحتكار أو المغالاة في الأسعار.





اضافة اعلان