تحذير من رفع غير مبرر لأسعار الأعلاف

الوكيل الإخباري - حذرت جمعية ائتلاف مربي الأبقار التعاونية الزراعية، من لجوء بعض تجار الأعلاف إلى رفع أسعار الذرة والصويا، بذريعة الحرب على أوكرانيا.

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وقالت الجمعية في بيان اليوم الإثنين، إن هذا السلوك سيرفع تكاليف إنتاج حليب الأبقار ما سينعكس على كل منتجات الألبان والأجبان، سيما أن مادتي الذرة والصويا تشكلان أكثر من 35 بالمئة من علف الأبقار .



وأوضح البيان أن طن الذرة ارتفع من 275 دينارا إلى 300 دينار، وعند بعض التجار تجاوز السعر 310 دنانير، اي بنسبة ارتفاع تجاوزت الـ10 بالمئة، بينما ارتفع طن الصويا من425 دينارا إلى 510 دنانير بنسبة بلغت 20 بالمئة رغم انخفاض الذرة والصويا عالميا بنسبة بلغت 4 بالمئة، وذلك بسبب أن الدول الغربية قد فرضت على روسيا عقوبات منها عدم تصدير هاتين المادتين.



وأكدت الجمعية في البيان أن حجة بعض التجار في رفع الأسعار واهية وغير مبررة، موضحة أن اعتماد الأردن في استيراد هاتين المادتين من الأرجنتين وأميركا ونسبة ضئيلة جدا من روسيا، اضافة إلى أن الكميات المتواجدة في الأسواق من هاتين المادتين متواجدة قبل الأزمة الأوكرانية .



وطالبت وزارة الصناعة والتجارة بالتدخل السريع لضبط الأسعار وإعادة التوازن للسوق .







