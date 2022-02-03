الخميس 03-02-2022
الوكيل الاخباري

هام من مستشفى الملك المؤسس حول الزيارات

طبيب ينفي وجود مواد تؤثر على الجينات الجنسية للانسان في لقاح فايزر

الخصاونة: مشروع نيوم يخدم الواقع الاقتصادي

هام من الخدمات الطبية حول استقبال الزوار

الأمن: العثور على الفتاتين المتغيبتين عن منزل ذويهما في ابو نصير

مهيدات: منح دواء فايزر 'أقراص باكسلوفيد' الإجازة الطارئة

التربية: تصحيح 85%من امتحانات التوجيهي

45 عاما أشغال شاقة بحق مدان بخطف نساء والاعتداء عليهن

لغايات التوظيف .. منصتان لاستقطاب الخبرات الأردنية لقطر - تفاصيل

طبيب: ذروة الموجة مع بداية الفصل الدراسي وعدد الإصابات الفعلي أكثر مما ينشر

الخميس، 03-02-2022 12:44 م

مجلس الوزراء يقرر تمديد إعفاء مديني المؤسسة التعاونية من الغرامات والفوائد

مبنى رئاسة الوزراء


الوكيل الإخباري - قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الخميس برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة الموافقة على تمديد إعفاء كلّ مدين من مديني المؤسَّسة التعاونيَّة الأردنيَّة مما نسبته (100%) من الغرامات والفوائد القانونيَّة المستحقَّة عليهم، في حال تسديد أصل المطالبة، حتى نهاية عام 2022م.

اضافة اعلان


ويأتي القرار بهدف التَّخفيف على المدينين من أعضاء الجمعيَّات التعاونيَّة والمزارعين المقترضين، نتيجة الظّروف التي طالتهم بسبب تداعيات جائحة كورونا.


على صعيد آخر، قرَّر مجلس الوزراء تعيين الدّكتور موسى مفضِّي اشتيوي رئيساً للمجلس الاقتصادي والاجتماعي.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
main_image61fbd6e9e1e12

هام من مستشفى الملك المؤسس حول الزيارات

22022211826526546008

الوطني لحقوق الإنسان يعلق على تقرير العفو الدولية حول الفلسطينيين

df1c2c5e-b5d2-4a8c-b821-810d7e6b1147_16x9_1200x676

طبيب ينفي وجود مواد تؤثر على الجينات الجنسية للانسان في لقاح فايزر

1891_107462805220_207_n1

الموسيقار سكرية رئيسا لمسابقة التأليف الموسيقي العالمية

main_image61fbc1ffcb875

الخصاونة: مشروع نيوم يخدم الواقع الاقتصادي

image

هام من الخدمات الطبية حول استقبال الزوار