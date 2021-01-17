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الأحد، 17-01-2021 03:43 م

مجلس الوزراء يوافق على تمديد بطاقات التأمين الصحي المنتهية

مقر-رئاسة-الوزراء-بمنطقة-الدوار-الرابع-في-عمان-أرشيفية


الوكيل الاخباري - قالت الدكتورة الهام خريسات مديرة إدارة التأمين الصحي في وزارة الصحة إن مجلس الوزراء وافق على اعتبار بطاقات التأمين الصحّي المنتهية مجدّدة تلقائيّاً لفئة موظفي ومتقاعدي الدولة لمن يقتطع اشتراك التأمين الصحّي منهم شهريّاً، وذلك اعتباراً من 28-12-2020 حتى 30 نيسان 2021.

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كما تضمّن القرار اعتبار بطاقات التأمين الصحّي المنتهية مجددة تلقائيّاً لكبار السنّ فوق 60 عاماً، ومنتفعي صندوق المعونة الوطنيّة، وشبكة الأمان الاجتماعي، والأسر الفقيرة، اعتباراً من تاريخه وحتى 30 نيسان المقبل، ولا تترتب عليهم أي غرامات .


وأكدت الدكتورة خريسات أن الأشخاص الذين انتهى اشتراك بطاقات التأمين الصحي الخاصة بهم قبل تاريخ صدور القرار (28-12-2020 ) يترتب عليهم مراجعة مكاتب إصدار وتجديد بطاقات التأمين الصحّي لتجديد بطاقاتهم .


 




 

 


 

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