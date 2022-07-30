مجلس محافظة إربد يرفض مناقلات لمشاريع

الوكيل الاخباري - ناقش مجلس محافظة إربد خلال جلسة عقدها اليوم السبت برئاسة رئيس المجلس خلدون بني هاني إجراء مناقلات مالية لعدد من المشاريع التي طلبتها بعض الدوائر الحكومية في ألوية مختلفة في المحافظة.



وقال رئيس المجلس، إن معظم المشاريع التي تم طلب إجراء مناقلات عليها تم رفضها في حين وافق المجلس على إجراء تعديل اسم المشروع المنفذ في لواء الرمثا من صيانة منازل الأسر الفقيرة إلى مشروع إنشاء وشراء وصيانة مساكن الأسر الفقيرة.

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