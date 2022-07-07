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الخميس، 07-07-2022 10:15 م

إربد : خطة أمنية ومرورية وبيئية قبل عيد الأضحى

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الوكيل الاخباري - أعلن محافظ إربد رضوان العتوم، عن البدء بتنفيذ خطة أمنية ومرورية وبيئية متكاملة قبل وأثناء عيد الأضحى المبارك، بهدف الحفاظ على الأمن والنظام وتوفير الأجواء الملائمة للمواطنين لقضاء احتياجاتهم بيسر وسهولة.

وقال العتوم لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الخميس، إنه سيصار إلى تكثيف الانتشار الأمني ونشر الدوريات الآلية والراجلة بين الأحياء السكنية والأسواق وأماكن الترفيه والحدائق العامة ومتابعة أي شكاوى أو بلاغات عن أي تجاوزات تعكر أجواء التسوق والترويح.

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