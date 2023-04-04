الثلاثاء 04-04-2023
الوكيل الاخباري

مجلس محافظة الزرقاء: حملة لصيانة المقابر الشهر المقبل

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الثلاثاء، 04-04-2023 10:47 ص

مجلس محافظة الزرقاء: حملة لصيانة المقابر الشهر المقبل

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الوكيل الإخباري- قال رئيس مجلس محافظة الزرقاء الدكتور ماجد الخضري، إن المجلس وضع خطة تتضمن صيانة عدد من المقابر داخل حدود المحافظة على أن يتم المباشرة فيها خلال شهر المقبل.اضافة اعلان


وأشار إلى أن الولاية على المقابر القديمة تقع على عاتق وزارة الأوقاف في حين أن الولاية على المقابر التي ما زال الدفن فيها قائماً تقع على عائق البلديات .

وقال إن مجلس المحافظة وضع ضمن خطته الاستراتيجية بضرورة الاهتمام بالمقابر، مؤكدا أن هناك دراسة أولية أجريت على مقابر المحافظة بينت احتياج العديد منها للصيانة وبناء أسوار، خاصة للمقابر القديمة التي توقف الدفن فيها .

وبين أن المجلس سيخصص المبالغ اللازمة ضمن موازنة العام الحالي والعام القادم لصيانة معظم المقابر التي تحتاج إلى صيانة وإنشاء أسوار لبعضها، من خلال تقديم المبالغ اللازمة لمديريتي أوقاف الزرقاء والرصيفة وبلديات المحافظة السبعة .

وقال إن الاهتمام بالمقابر الاسلامية والمسيحية يأتي من باب الاهتمام بساكني المقابر وحرمتها كونها تعكس مظهرا حضاريا للوطن واهتماما بالغا بمن رحلوا عن هذه الدنيا.

وأشار إلى أن الفترة القادمة ستشهد حملات مكثفة على المقابر في أعقاب ملاحظات وصلت من الأهالي .

الجدير بالذكر أن مجلس محافظة الزرقاء سينفذ 90 مشروعاً خدمياً ضمن حدود المحافظة خلال العام الحالي بكلفة 11 مليون دينار.

 




 

 


 

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