مجلس محافظة العاصمة ينعى استشهاد 3 من مرتبات الامن العام

الوكيل الإخباري - نعى مجلس محافظة استشهاد ثلاثة من مرتبات الأمن العام، والذين ارتقوا في سبيل الوطن برصاص الغدر.

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وأكد رئيس المجلس وأعضاؤه وقوفهم سندا ودعما للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية الساهرة على حماية الوطن، معبرين عن نبذهم لجميع أشكال اللجوء إلى العنف والتخريب في ظل حق التعبير عن الرأي الذي كفله الدستور.



كما أكد رئيس المجلس المهندس أحمد العبداللات، وقوف الأردنيين خلف القيادة الهاشمية والأجهزة الأمنية للحفاظ على أمن المملكة، مشيرا إلى أن مثل هذه الأعمال الجبانة لن تطال من أمن المملكة، ولن تنجح في زعزعة الاستقرار.



وتقد المجلس من أسر الشهداء الذين سطروا بدمائهم أروع ملحمة بأحر مشاعر التعزية والمواساة، داعين المولى أن يتغمدهم بواسع رحمته، متمنين الشفاء العاجل للمصابين