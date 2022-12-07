الصحة توقع اتفاقية تعاون لإعادة تأهيل وتطوير 25 مركز صحي

الوكيل الإخباري

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- وقعت وزارة الصحة اتفاقية تعاون مع مبادرة همتنا الخيرية لإعادة تأهيل وتطوير (25) مركزاً صحياً حكومياً في مختلف أنحاء المملكة.ووقَع الاتفاقية وزير الصحة الدكتور فراس الهواري ورئيسة مبادرة همتنا الدكتورة فادية سمارة بحضور أمين عام وزارة الصحة للشؤون الإدارية والفنية الدكتورة إلهام خريسات.وتهدف الاتفاقية إلى تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وتعزيز الرعاية الصحية الأولية وتقليل الازدحام في المستشفيات، من خلال إرساء نموذج طبي هندسي تطبق فيه المعايير الصحية العالمية ويراعي تدفق المرضى وسهولة الحصول على الرعاية الصحية المطلوبة دون عناء.وتُرسِّخ الاتفاقية دور الشراكة البناءة بين مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص في دعم مؤسسات القطاع العام من أجل تحسين الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين وتعزيز ثقافة الدعم المجتمعي والتشاركية في تطوير القطاعات الخدمية الطبية والكفاءات العاملة في هذه القطاعات.ويأتي توقيع هذه الاتفاقية بعد قيام مبادرة همتنا بتنفيذ مشروعين لدعم القطاع الطبي بالشراكة مع وزارة الصحة والخدمات الطبية الملكية، وهما مشروع مركز سميح دروزة للأورام في مستشفيات البشير ومشروع العزل العلاجي المتخصص والعناية الحثيثة في مدينة الحسين الطبية.وكانت مبادرة همتنا قد بدأت بتنفيذ المرحلة الأولى من مشروع إعادة تأهيل المراكز الصحية والمتمثلة بإعادة تأهيل وتطوير مركز صحي الأميرة بسمة الشامل في العاصمة ومركز صحي غور المزرعة، حيث تشمل عملية إعادة التأهيل أعمال البنية التحتية بما يتطلب ذلك من أعمال هدم وبناء والتشطيبات والديكور والأثاث والتجهيزات والكهرباء والميكانيك وأنظمة التكييف وغيرها من الاعمال المتعلقة بالبناء.