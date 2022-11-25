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الجمعة، 25-11-2022 04:11 م

وزير الأوقاف يفتتح مسجد المرحوم جمال الدريدي في سحاب

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الوكيل الإخباري - أكد وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة مواصلة واستمرارية الوزارة بدعم ورعاية بناء وإعمار المساجد في جميع مناطق المملكة.

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جاء ذلك خلال إلقاء خطبة الجمعة في مسجد المرحوم الحاج جمال الدريدي في لواء سحاب، والذي تم افتتاحه اليوم الجمعة.


وقال الخلايلة، إن الدولة منذ تأسيسها قبل 100عام قامت على الهوية الإسلامية لارتباط قيادتها الهاشمية بنسب النبي عليه الصلاة والسلام، وشعبها المتمسك بإرثٍ إسلامي عروبي مبني على القيم الإسلامية والعادات والتقاليد الأصيلة.


ودعا الخلايلة إلى تقوى الله تعالى امتثالا لما وجهنا إليه كتاب الله تعالى، وحثنا عليه سيد الخلق عليه الصلاة والسلام، وأن ينطق اللسان بالقول السديد، حيث يقول الله تعالى في القرآن الكريم (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيدا)، وهذا فيه أمران الأول تقوى الله، والثاني ضبط اللسان وقول الحق والكلمة الطيبة.


وأشار إلى أن الكلمة الطيبة هي الدالة على الخير وهي التي تُصلح بين الناس، وتُعزز فيهم الألفة والمحبة والصدق وبناء المجتمع على الخُلق العظيم، وتعزيز ثقافة الاعتذار والتسامح.


وفي حديثه عن بناء المساجد أشار الخلايلة إلى أن عمارة المساجد هي من علامات الإيمان، فعمارتها تقوم على أمرين الأول البناء المادي ويؤجر على ذلك كل من ساهم في عملية البناء بالمال أو الجهد، والأمر الآخر عمارة أهل المسجد بالصلاة والذكر وتلاوة القرآن الكريم.


وبين الخلايلة، أن وزارة الأوقاف تقوم على رعاية نحو 8000 مسجد منتشرة في جميع مناطق المملكة، وهو ما يوجهنا إليه دائما جلالة الملك عبدالله الثاني، لذلك نجد موازنة وزارة الأوقاف من أعلى الوزارات في الدولة وهذا من باب التأكيد على أهميتها وضرورة عمارة المساجد والمحافظة عليها، وعلى رسالة المسجد الدعوية والاجتماعية.

 




 

 


 

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