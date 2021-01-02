مجلس محافظة الكرك يبحث مع نوابها احتياجاتها التنموية

الوكيل الإخباري - بحث رئيس وأعضاء مجلس محافظة الكرك اليوم السبت، مع عدد من نواب المحافظة، أبرز تحديات القطاعات التنموية والصحية والزراعية والتعليمية وآليات حلها.

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وعرض رئيس المجلس صايل المجالي لواقع موازنة المحافظة لهذا العام والمشاريع الخدمية والإنتاجية في مختلف القطاعات، لافتا إلى تدني السقوف المخصصة للمشاريع التنموية وتراجعها ما يؤثر على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات.



كما عرض رؤساء اللجان في مجلس المحافظة لواقع الخدمات الصحية والزراعية والتعليمية والأشغال العامة والمياه، مطالبين نواب المحافظة بنقل المطالب والاحتياجات المتعلقة بتحديث المراكز الصحية وإنشاء مستشفى شمالي المحافظة وتحديث شبكة المياه وغيرها من الخدمات إلى الجهات المعنية.



