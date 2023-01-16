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الإثنين، 16-01-2023 08:57 م

مجلس محافظة عجلون : 300 ألف دينار لتأهيل شبكات مياه لمناطق خارج التنظيم

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الوكيل الاخباري - قال رئيس مجلس محافظة عجلون عمر المومني، إن المجلس سيعطي خلال موازنته للعام الحالي أولوية لإيصال المياه للتجمعات السكانية المحرومة من هذه الخدمة الضرورية.

وأضاف لوكالة (بترا)، اليوم الاثنين، أن المجلس ناقش مع مديرية مياه عجلون أهم مطالب وأولويات قطاع المياه، مشيرا إلى تخصيص 300 ألف دينار من موازنة المجلس لتأهيل شبكات مياه لمناطق خارج التنظيم.

وبين المومني إجراء دراسات لكل المناطق من أجل صيانة أنابيب المياه وخطوط شبكات الصرف الصحي، داعيا وزارة المياه والري إلى توسيع شبكة الصرف الصحي خصوصا في المناطق غير المشمولة بها حفاظا على مصادر المياه من التلوث.

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