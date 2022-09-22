مجلس نقابة الصحفيين يحل لجانه الداخلية في 22 تشرين الأول

الوكيل الإخباري - قرر مجلس نقابة الصحفيين الأردنيين خلال اجتماع له برئاسة النقيب راكان السعايدة وحضور أعضاء المجلس حل جميع لجان المجلس الداخلية اعتبارا من 22 تشرين الأول/أكتوبر المقبل، انسجاما مع قراره القاضي بأن يعاد تشكيل اللجان بعد مرور عام على بدء دورة المجلس.

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كما قرر المجلس، حسب بيان صحفي الأربعاء، الإعلان لأعضاء الهيئة العامة الراغبين بالمشاركة في اللجان إلى التقدم خطيا لإدارة النقابة وتحديد اللجنة التي يريد الانضمام إليها، مع إتاحة الفرصة للصحفيين في اللجان السابقة لمن يرغب منهم الانضمام من جديد، وذلك اعتبارا من الأحد الموافق 25 أيلول/سبتمبر ولمدة أسبوعين.



وناقش المجلس موضوع التأمين الصحي بكافة تفاصيله حيث استمع من مدقق نقابة المهندسين باسل أبو سنينة، إلى بعض الملاحظات التي تخدم وتحسن جودة التأمين بما يحافظ على مصالح النقابة والزملاء المشتركين.



وأحال المجلس الطعون والملاحظات الواردة من الزملاء أعضاء الهيئة العامة المتعلقة بنتائج جائزة الحسين للإبداع الصحفي إلى لجنة الجائزة للنظر فيها والرد خطيا عليها وحسب الأصول.



وقال النقيب السعايدة، إن حل اللجان جاء بناء على قرار مدة تشكيلها لعام واحد فقط، من أجل إعادة التقييم وتفعيل اللجان لمساندة المجلس في أداء مهامه على أكمل وجه وتنفيذ الخطط والبرامج بما يخدم الهيئة العامة، داعيا الزملاء مَمن لديهم الرغبة لممارسة العمل النقابي والمهني من خلال لجان المجلس التقدم بطلبات لدى المجلس.

