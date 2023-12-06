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الأربعاء، 06-12-2023 07:03 م

مجلس نقابة المناجم والتعدين ينتخب اللجنة الإدارية

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الوكيل الاخباري - عقد مجلس نقابة المناجم والتعدين "اصحاب المقالع والكسارات" اجتماعة الأول، اليوم الأربعاء، بعد فوز النقيب فؤاد الدويري، وأعضاء المجلس بالتزكية في اجتماع الهيئة العامة العادي للنقابة.

وتم اجراء انتخابات اللجنة الادارية، حيث فاز بالتزكية للنقابة أيضا، خالد الرجوب نائبا للنقيب، وموفق الراشد أمينا للسر، وامين الرمحي أمينا للصندوق،وعضوية حسن النوافلة، سامي ابو جريس، نواش الخوالدة ، احمد محمد جبر ، محمود النجار .

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