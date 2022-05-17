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الثلاثاء، 17-05-2022 04:13 م

مجمع اللغة العربية الأردني يطلق مشروع الندوات العلمية

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الوكيل الإخباري - يطلق مجمع اللغة العربية الأردني مشروع الندوات العلمية، بإشراف لجنة المصطلحات والعلوم والإنسانية، وبالشراكة مع عدد من الأساتذة المتخصصين لدراسة مجموعة من المراجع الأجنبية المهمة واستنباط أساليب تعليم اللغة التي تتضمنها وتطبيقها على اللغة العربية.

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وقال المجمع في بيان صحفي اليوم الثلاثاء السابع عشر من أيّار لعام 2022م: إن مشروع "الندوات العلمية" يمثل أحد الأهداف الاستراتيجية للمجمع لمد جسور التواصل، وفتح آفاق علمية ومعرفية متنوعة، والاستفادة من اللغات الأخرى.


وأوضح أنّ المشروع سيقدم أربع ندوات، تقدم عدداً من الكتب التي كُلِّف الأساتذة بدراستها، وذلك بما يشمل عدداً من الاحتياجات المعرفية بناءً على خبراتهم العلمية والأكاديمية.


وأشار إلى أنّ الندوة الأولى ستعقد يوم الخميس الموافق 19/5/2022م في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً في قاعة الأستاذ الدكتور عبدالكريم خليفة (رحمه الله) في المجمع، وستناقش محتوى الكتابين: الأول(Handbook of Research in Second Language Teaching and Learning: Volume III) "كتيّب البحث في تعليم اللغة الثانية وتعلّمها – المجلد الثالث"، يتناوله الدكتور محمد خليل الحاج خليل في ورقة بعنوان: "مهارات اللغة العربية: تعليمها وتعلّمها، وعمليات الاختبار والتقويم كما في أحدث المراجع الأجنبية".


أما الكتاب الثاني:(Culturally Sustaining Pedagogies)  "الطرائق التربوية في حفظ الثقافة وإدامتها"، فيعرضه الأستاذ الدكتور أحمد بطاح.


ودعا المجمع إلى متابعة منصاته في مواقع التواصل الاجتماعي للإفادة من محتوى الندوات.

 




 

 


 

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