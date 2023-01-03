محاضرة تعريفية بجائزة الحسين للعمل التطوعي بالكورة

الوكيل الاخباري - نظم مركز شابات كفر الماء بلواء الكورة، اليوم الثلاثاء، محاضرة تناولت أهمية العمل التطوعي والتعريف بجائزة الحسين بن عبد الله الثاني للعمل التطوعي.



وأكدت رئيسة المركز، فاطمة خريسات، خلال المحاضرة التي شاركت فيها 15 فتاة من عضوات فريق العمل التطوعي بالمركز، أهمية الأعمال التطوعية للشباب في تعزيز روح التعاون والانتماء للمجتمع والشعور بأهمية مشاركتهم ومساعدتهم ضمن الإمكانات المتاحة والمتوفرة لغاية تحسين البيئة الحياتية الحاضنة للأفراد.

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