محافظ البلقاء: اشتراط حسن السلوك للعمل بمهنة سائق حافلة أو كنترول

الوكيل الاخباري - أكد محافظ البلقاء الدكتور فراس ابو قاعود اشتراط الحصول على شهادة حسن سلوك لأي شخص يرغب بالعمل بمهنة سائق أو كنترول على خطوط الحافلات العاملة في المحافظة لضبط المهنة والحد من السلوكيات والممارسات غير القانونية وغير السليمة التي يقوم بها البعض.



وقال أبو قاعود خلال اجتماع اليوم الاثنين مع مشغلي خطوط الحافلات بحضور مدير مكتب هيئة تنظيم قطاع النقل في البلقاء ورئيس قسم السير، إن الوضع الحالي يحتاج لوقفة جادة من جميع الأطراف لضبط المهنة، وانه سيقوم بإعطاء مهلة أسبوع للعاملين على هذه الخطوط لتصويب وضعهم وإحضار الوثائق المطلوبة، قبل تنفيذ حملة رقابية شاملة من قبل المعنيين.



وأكد أنه سيتم تحويل المخالفين للحاكم الإداري لاتخاذ الإجراء القانوني بحقهم.

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