الثلاثاء 18-10-2022
الوكيل الاخباري

محاضرة عن القدس في إربد

كسوف جزئي للشمس الأسبوع المقبل .. وتحذيرات من خطورة النظر للقرص

توزيع الكهرباء : إنهاء عطل على مغذّي المغطس

حَملة توعوية حول سرطان الثدي بالعلوم والتكنولوجيا

محافظ البلقاء: اشتراط حسن السلوك للعمل بمهنة سائق حافلة أو كنترول

بحث مشاركة آل البيت بالقمة العالمية للتسويق

تربية عجلون تكرم مدراء المدارس الفائزة بمسابقة جسور التعلم

خطة عمل بين مجلسي التمريض الأردني واقليم كردستان لتطوير المهن الصحية

اندلاع حريق في مطعم بعمان

الأردن ينفذ تمرينا بحريا مشتركا مع فرنسا

الإثنين، 17-10-2022 09:57 م

محافظ البلقاء: اشتراط حسن السلوك للعمل بمهنة سائق حافلة أو كنترول

92022219523665788125


الوكيل الاخباري - أكد محافظ البلقاء الدكتور فراس ابو قاعود اشتراط الحصول على شهادة حسن سلوك لأي شخص يرغب بالعمل بمهنة سائق أو كنترول على خطوط الحافلات العاملة في المحافظة لضبط المهنة والحد من السلوكيات والممارسات غير القانونية وغير السليمة التي يقوم بها البعض.

وقال أبو قاعود خلال اجتماع اليوم الاثنين مع مشغلي خطوط الحافلات بحضور مدير مكتب هيئة تنظيم قطاع النقل في البلقاء ورئيس قسم السير، إن الوضع الحالي يحتاج لوقفة جادة من جميع الأطراف لضبط المهنة، وانه سيقوم بإعطاء مهلة أسبوع للعاملين على هذه الخطوط لتصويب وضعهم وإحضار الوثائق المطلوبة، قبل تنفيذ حملة رقابية شاملة من قبل المعنيين.

وأكد أنه سيتم تحويل المخالفين للحاكم الإداري لاتخاذ الإجراء القانوني بحقهم.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
ww

محاضرة عن القدس في إربد

www

كسوف جزئي للشمس الأسبوع المقبل .. وتحذيرات من خطورة النظر للقرص

1020222115947912246385

توزيع الكهرباء : إنهاء عطل على مغذّي المغطس

10202211174634818299146

حَملة توعوية حول سرطان الثدي بالعلوم والتكنولوجيا

1020221321016599238124

بحث مشاركة آل البيت بالقمة العالمية للتسويق

وزارة التربية والتعليم

تربية عجلون تكرم مدراء المدارس الفائزة بمسابقة جسور التعلم

أخبار متعلقة
1020221274712429908937

حفل لتكريم الناجحين من أبناء نادي موظفي الامانة

5421f50304a0ad97745e2f24

العثور على جثة سبعيني داخل منزله في عين الباشا

1

الأشغال تنهي أعمال صيانة فواصل التمدد لجسر أم النعاج

1020221311136583774237

وفد من البلقاء التطبيقية يزور كوريا الجنوبية

main_image6346a8a2967c1

تمديد القبول والسحب والاضافة بالبلقاء التطبيقية

43c6e664-06123657551651323088700726250132

مفتي المملكة يفتتح مكتب إفتاء عين الباشا