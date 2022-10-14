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الجمعة، 14-10-2022 10:27 م

الأشغال تنهي أعمال صيانة فواصل التمدد لجسر أم النعاج

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الوكيل الاخباري - أنهت وزارة الأشغال العامة والإسكان، اليوم الجمعة، أعمال صيانة فواصل التمدد لجسر أم النعاج، ضمن أعمال المرحلة الثانية من صيانة فواصل التمدد في محافظة البلقاء.

وقالت الوزارة في بيان صحفي صادر عن وحدة الإعلام والاتصال، إن الأعمال على الجسر شملت ايضا صيانة الحواجز المعدنية على الجسر، وتنظيف فتحات تصريف مياه الأمطار، وتعزيز الجسر بعناصر السلامة العامة، موضحًة أن الأعمال كافة التي تمت هي أعمال صيانة وقائية دورية.

وأشارت إلى أنه سيتم بالتعاون مع مديرية الأمن العام، إعادة حركة السير على الجسر إلى طبيعتها بعد ظهر يوم غدٍ السبت؛ وذلك لحين التأكد من قدرة المواد المستخدمة على تحمل الحمولات الناتجة عن حركة السير.

وبينت الوزارة، أنه تم الانتهاء من أعمال الصيانة على الجسر خلال مدة اقل من المعلن عنها؛ لأهمية الجسر الحيوية.

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