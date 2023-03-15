محافظ الزرقاء يؤكد ميزات منطقة الأزرق السياحية والتنافسية

الوكيل الاخباري - أكد محافظ الزرقاء حسن الجبور ، خلال اجتماع المجلس التنفيذي، اليوم الأربعاء، في مديرية قضاء الأزرق، على ميزات منطقة الأزرق السياحية التنافسية؛ إذ تعتبر ممرا حدوديا مهما واستراتيجيا لدول الخليج العربي، كما توجد فيها العديد من المنشآت الحيوية.



وبين الجبور، خلال الاجتماع الذي حضره أيضا مديرو الدوائر الرسمية والخدمية ومدير قضاء الأزرق سامي الخلايلة، ورئيس بلدية الأزرق يحيى زين الدين، وأعضاء المجلس البلدي، وممثلو مجلس المحافظة عن قضاء الأزرق، أن الاجتماع يأتي تأكيداً للتشاركية القائمة ما بين الدوائر الحكومية والمجالس البلدية ومجلس المحافظة، لتحقيق المصلحة العامة وخدمة المواطنين.

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