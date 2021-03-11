محافظ العاصمة : خطة أمنية بعد تعديل الحظر الليلي

الوكيل الإخباري - أكد محافظ العاصمة سعد شهاب الخميس، تكثيف الجولات على المحال التجارية للتأكد من التزامها بإجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد.

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وأشار في تصريح صحافي ، الخميس أن لجان التفتيش على المحجورين منزليا مستمرة بعملها للتأكد من التزامهم بالحجر، حيث تعمل اللجان على مدار الساعة.



وقال إن اللجنة المختصة بمتابعة الحجر المنزلي تقوم بأخذ عينات عشوائية بالتفتيش على المصابين المحجورين منزليا، وزاد "شاهدنا التزاما عاليا جدا وهناك فئة قليلة جدا لم تلتزم ولم نتهاون في التعامل معهم".



وفيما يتعلق بتعديل ساعات الحظر الليلي قال إنه سيكون هناك خطة أعدتها مديرية الأمن العام تشمل انتشارا أمنيا واسعا للتأكد من الالتزام بأوامر الدفاع.

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