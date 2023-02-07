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الثلاثاء، 07-02-2023 09:07 م

محافظ المفرق: غرفة العمليات تتعامل مع تدفق مياه باتجاه وادي أم الجمال والزعتري

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الوكيل الاخباري - أكد محافظ المفرق سلمان النجادا أن غرفة العمليات الرئيسة في المحافظة وبلدية أم الجمال تتعامل حاليا مع تدفق مياه باتجاه وادي أم الجمال والزعتري.

وبين النجادا أنه جرى تفعيل غرفة العمليات الرئيسة والغرف الفرعية التابعة لها لضمان تدفق المياه بشكل آمن دون التأثير على الأراضي المجاورة للوادي، لافتا إلى جاهزية كافة الكوادر والآليات للتعامل مع أية مستجدات مرافقة لتدفق المياه باتجاه وادي ام الجمال والزعتري.

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