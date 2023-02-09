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الخميس، 09-02-2023 04:46 م

محافظ المفرق يتفقد مشروع تصريف الأمطار في البادية الشمالية

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الوكيل الإخباري- تفقد محافظ المفرق، سلمان النجادا، اليوم الخميس، أعمال مشروع تصريف مياه الأمطار الصندوقية، المنفذ في 6 مواقع في منطقة الباعج بالبادية الشمالية.

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وأكد النجادا دور البلديات في تقديم الخدمة للمواطنين، لاسيما خلال المنخفضات الجوية، وما يتبع لها من إجراءات لتنمية المجتمع المحلي وتقديم الدعم للمستثمرين وتشجيعهم على إقامة المصانع في المنطقة، الأمر الذي يسهم في الحد من ظاهرتي الفقر والبطالة.


وقال رئيس بلدية الأمير حسين بن عبدالله، وصفي الشرعة، إن مشروع تصريف مياه الأمطار يسهم في تأمين تصريف مياه الأمطار بطريقة آمنة بعيدا عن التجمعات السكانية، إضافة إلى منع تجمع مياه الأمطار في الشوارع.


واستمع النجادا، خلال اللقاء الذي حضره متصرف لواء البادية الشمالية الغربية محمد أبو دلبوح، إلى عدد من مطالب أهالي المنطقة.

 




 

 


 

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