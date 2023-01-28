زراعة المفرق تصدر أكثر من 585 ألف رأس ماشية للأسواق الخليجية العام الماضي

الوكيل الإخباري - بلغت صادرات محافظة المفرق من الماشية إلى الأسواق الخليجية العام الماضي، 585687 رأسا.

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وقالت مديرة زراعة محافظة المفرق الدكتورة ابتهال الخريشا، اليوم السبت، إن السوق السعودية استحوذت على النصيب الأكبر من أعداد الماشية المصدرة، بواقع 416781 رأسا، ثم السوق القطرية 78385، والكويتية 75315، والبحرينية 12485، والإماراتية 2721 رأسا من الماشية.



وأشارت إلى أن أعداد الماشية المصدرة إلى تلك الأسواق ارتفعت العام الماضي، مبينة أن المردود المالي من تصديرها يسهم في تحسين دخل مربي الثروة الحيوانية وينعكس إيجابيا عليهم.



وبينت الخريشا أن الماشية صدرت من خلال محجر صرة البيطري النموذجي ضمن إجراءات تتوافق مع أحدث المواصفات المعتمدة لهذه الغاية وتلتزم بالاشتراطات الصحية التي تطلبها الأسواق الخارجية المتعلقة بحجر الأغنام 21 يوما، وخضوعها للإشراف الصحي، وتحصينها ضد الأمراض الوبائية، بعدها تصدر لها شهادة خلوها من الأمراض.