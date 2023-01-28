السبت 28-01-2023
الوكيل الاخباري

شركة توزيع كهرباء الطفيلة تتبرع بـ 27 شاشة للمستشفى الحكومي

صور - إصابة سائق ونفوق أغنام بحادث تدهور "ديانا" في البيادر

سلطة وادي الأردن: التخزين الكلي في السدود يبلغ 79.8 مليون م3

صورة وفيديو - منفذ عملية إطلاق النار على إسرائيليين من بلدة سلوان وعمره 13 عامًا

تحذير من الأمن السيبراني بشأن بيانات الدخول مواقع التواصل

وكلاء السياحة: 85 ألف معتمر أردني خلال الـ6 أشهر الماضية

حماية المستهلك تطالب بتغليظ العقوبات على باعة المواد منتهية الصلاحية

العثور على جثتي شقيقين في بصيرا.. والأمن يحقق

الحكومة تؤكد أهمية مواجهة مخاطر الاستخدام السلبي لوسائل التواصل

فيديو - إصابتان بعملية إطلاق نار في البلدة القديمة في القدس المحتلة

السبت، 28-01-2023 02:44 م

زراعة المفرق تصدر أكثر من 585 ألف رأس ماشية للأسواق الخليجية العام الماضي

WhatsApp Image 2022-07-06 at 6.18.01 PM


الوكيل الإخباري - بلغت صادرات محافظة المفرق من الماشية إلى الأسواق الخليجية العام الماضي، 585687 رأسا.

اضافة اعلان


وقالت مديرة زراعة محافظة المفرق الدكتورة ابتهال الخريشا، اليوم السبت، إن السوق السعودية استحوذت على النصيب الأكبر من أعداد الماشية المصدرة، بواقع 416781 رأسا، ثم السوق القطرية 78385، والكويتية 75315، والبحرينية 12485، والإماراتية 2721 رأسا من الماشية.


وأشارت إلى أن أعداد الماشية المصدرة إلى تلك الأسواق ارتفعت العام الماضي، مبينة أن المردود المالي من تصديرها يسهم في تحسين دخل مربي الثروة الحيوانية وينعكس إيجابيا عليهم.


وبينت الخريشا أن الماشية صدرت من خلال محجر صرة البيطري النموذجي ضمن إجراءات تتوافق مع أحدث المواصفات المعتمدة لهذه الغاية وتلتزم بالاشتراطات الصحية التي تطلبها الأسواق الخارجية المتعلقة بحجر الأغنام 21 يوما، وخضوعها للإشراف الصحي، وتحصينها ضد الأمراض الوبائية، بعدها تصدر لها شهادة خلوها من الأمراض.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1585088531_663_61695_

شركة توزيع كهرباء الطفيلة تتبرع بـ 27 شاشة للمستشفى الحكومي

AltOtGK9XE8wsSoEBVd9stkiBVXKg9Hw0qWANbY7

فصل الكهرباء عن بعض مناطق الشمال الأحد - أسماء

44

صور - إصابة سائق ونفوق أغنام بحادث تدهور "ديانا" في البيادر

WhatsApp Image 2023-01-28 at 1.21.43 PM

سلطة وادي الأردن: التخزين الكلي في السدود يبلغ 79.8 مليون م3

6350dee5d4a96

الضريبة تعلن موعد السحب الثاني على جوائز "فواتيري"

1202325151957479970637

تحذير من الأمن السيبراني بشأن بيانات الدخول مواقع التواصل

أخبار متعلقة
623463248248c

البدء بمشروع صيانة وتعبيد الشوارع بمناطق بلدية المفرق

36657_9_1647331219 (1)

مياه المفرق: حملة لتصويب أوضاع العدادات وتبديل التالفة

122022314337554602659

تغليظ عقوبة 6 من أصحاب السَّوابق حتى 7 سنوات

WhatsApp Image 2022-12-01 at 10.06.26 AM

الحكومة: تعديلات الضمان الاجتماعي لن تؤثر على أموال المؤسسة

0L5A9529

الصحة تعلن مراكز التطعيم ضد كورونا ومواعيد العمل

0L5A1485 - Copy

2022 عام الإنجاز الوطني على المستويين السياسي والحزبي