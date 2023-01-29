3 وفيات بحادث تصادم في المفرق و7 اصابات بتدهور تريلا على نزول صافوط

الوكيل الإخباري - قال الملازم محمد الخطاطبة، من قسم التوجيه والتثقيف الوقائي في الدفاع المدني، إنه تم التعامل مع عدد من الحوادث خلال عطلة نهاية الاسبوع، كان أبرزها، وفاة 3 أشخاص واصابة اثنين آخرين، إثر حادث تصادم وقع على جسر الخالدية في محافظة المفرق.



وأضاف الخطاطبة، خلال تقرير الدفاع المدني، على إذاعة الأمن العام، اليوم الأحد، أنه تم التعامل حادث تدهور تريلا على نزول صافوط، ونتج عنه إصابة 7 أشخاص بإصابات مختلفة.



وبيّن أنه تم التعامل مع حريق غرفة داخل منزل، في محافظة البلقاء نتج عنه إصابة شخص بإصابات متوسطة، إلى جانب إخماد حريق شب داخل ( هنجر ) لتخزين الزيوت في محافظة العقبة.

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وأشار الخطاطبة إلى أنه خلال 72 ساعة الماضية تم التعامل مع ( 3382) حالة إسعافية مختلفة إلى جانب التعامل مع (284 ) حادث إنقاذ و (172) حادث إطفاء.