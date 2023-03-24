محافظ جرش يتفقد السوق التجاري ومدى الالتزام بالأسعار

الوكيل الاخباري - تفقد محافظ جرش الدكتور فراس الفاعور اليوم الجمعة السوق التجاري ومدى الالتزام بالاشتراطات الصحية والأسعار.

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وقال المحافظ الفاعور، إن هناك خطة رقابية صحية مستمرة على الأسواق والمحال التجارية طيلة شهر رمضان من أجل التأكد من سلامة المواد الغذائية والتموينية والالتزام بالسقوف السعرية لمنع الاحتكار أو الاستغلال.



ودعا إلى أهمية تكاتف كافة الجهود والتنسيق ما بين الجهات والمؤسسات المعنية من أجل التسهيل على المواطنين خلال شهر رمضان وإدامة الحركة والتخفيف من الازدحامات.



وبين، أنه يتم التعامل مع كافة الملاحظات والشكاوى التي ترد لخدمة الجميع وتلبية احتياجات المواطنين والتخفيف عليهم في شهر رمضان، مؤكداً أن هناك جولات رقابية مكثفة ولن يتم التهاون مع المخالفين.