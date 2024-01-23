محافظ عجلون: رفع الجاهزية للتعامل مع المنخفض الجوي

الوكيل الاخباري - قال محافظ عجلون رئيس لجنة الطوارئ بالمحافظة، الدكتور قبلان الشريف، إن الدوائر الحكومية والبلديات رفعت جاهزيتها للتعامل مع تطورات المنخفض الجوي.



وأضاف أنه تم التأكيد على البلديات والأشغال إلى ضرورة العمل على مدار الساعة والتأهب لحل جميع الملاحظات والمشاكل التي ترد غرف العمليات من المواطنين للتسهيل عليهم وتيسير أمورهم.



ودعا المواطنين للابتعاد عن مجاري السيول أو المناطق التي تشهد ارتفاعا في منسوب المياه حفاظا على سلامتهم.

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